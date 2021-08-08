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В Беларуси может возобновиться революция — журналист Иван Яковина рассказал, что может произойти в годовщину выборов в Беларуси

Убийство белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве прокомментировал журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Важное событие, связанное с Беларусью, произошло в Киеве – был убит белорусский активист Виталий Шишов, который помогал белорусским беженцам начать свою жизнь заново в Украине, а также мешал работать в Киеве агентам белорусского КГБ. Друзья активиста не сомневаются, что это политическое убийство, за которым стоят белорусские спецслужбы. Девушка погибшего, выступая на митинге в его память, публично объявила, что белорусам надо прекращать мирное сопротивление и брать в руки оружие, чтобы свергнуть диктатора. Возможно, этот призыв подвигнет белорусов на действительно энергичное сопротивление, которого они раньше избегали", — сказал он.

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По словам Яковины, в Беларуси могут возобновиться активные протесты.

"Кстати завтра, 9 августа, у белорусов появится прекрасный повод напомнить о том, что они не согласны с захватом власти в своей стране. 9 августа исполняется ровно год с тех пор, как Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. Лукашенко сейчас всеми силами пытается вернуть себе легитимность и показать, что все идет нормальным путем. Но белорусам сейчас крайне важно, чтобы этот прием Лукашенко не сработал, и никто в это не поверил. Нам всем стоит пожелать белорусам успеха в этом направлении. Смотрите, как много всего происходит сейчас в Беларуси. Глядя на это, я думаю, что сейчас там могут возобновиться какие-то протесты, какая-то революция. Пожелаем белорусам в этом удачи", — сказал он.

Напомним, глава общественной организации "Белорусский дом" 26-летний Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в одном из парков Киева недалеко от места жительства. Многие эксперты сходятся во мнении, что Шишов был убит, и что преступники инсценировали суицид, чтобы замести следы.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины "умышленное убийство". Проверяется в том числе версия убийства, замаскированного под самоубийство.

Некоммерческая организация "Белорусский дом" занимается учетом беженцев из Беларуси и оказанием помощи гражданам, пострадавшим от режима Лукашенко.