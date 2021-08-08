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Есть что скрывать: журналист рассказал о концлагере для оппозиции в Беларуси Иван Яковина рассказал о подозрительной стройке и о партизанах на железной дороге

В Беларуси начинают строить концлагерь для оппозиционеров, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Очередное порождение фашистской сущности Лукашенко – тот самый концлагерь для оппозиции, который строят в Беларуси, опубликованный CNN. Все фашистские режимы рано или поздно заканчивают строительством концлагерей, поскольку врагов у этих режимов становится все больше и больше. Девать их куда-то надо. Власти заявляют, что это не концлагерь, а воинская часть, но никаких доказательств этого не привели. Никого туда не пускают, видимо, есть что скрывать", — сказал он.

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Яковина добавил, что в Беларуси появились партизаны на железной дороге.

"Те же CNN сообщили, что в Беларуси появились и партизаны – люди, которые тайно соединяют проволокой рельсы на обычных железнодорожных путях, что заставляет поезда останавливаться, машинисты получают сигнал, что кто-то на этих рельсах есть и необходимо останавливать поезд. Белорусская железная дорога из-за этого простаивает, лукашенковский режим теряет деньги, а бюджет его страны сейчас в общем пустой, денег там нет. И я всегда говорил, что если режим Лукашенко и потеряет власть, то не из-за протестов, скорее всего, а из-за того, что у него деньги закончатся", — сказал он.

Ранее Иван Яковина высказался о побеге белорусской спортсменки Кристины Тимановской в Польшу и о реакции властей Беларуси. "Для Лукашенко спорт – это самая настоящая война, он считает спортсменов идеологическими солдатами. Если кто-то из них убегает, то для него это – настоящее предательство, удар, событие, которое перекрывает все его пропагандистские речи о том, что в Беларуси все в порядке", — заявил он.

Также нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является убийцей, на руках у которого кровь десятков политических оппонентов.