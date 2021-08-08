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Ситуация трагическая — очевидица о пожаре в Греции Украинка в Греции рассказала, как страна борется с сильными лесными пожарами

О ситуации с пожарами в Греции рассказала украинка, которая проживает в этой стране, журналистка София Мисаковец в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"В настоящее время ситуация с пожарами трагична. По информации Службы пожарной охраны Греции, зафиксировано около 400 пожаров по всей Греции, из которых большая часть — ликвидированные пожары. Другие — под контролем. Лесной пожар, вспыхнувший 3 августа в северной части острова Эвия (Эвбея), не подлежит контролю. Эвакуированы около 30 сел, сгорело около 200 тыс. гектаров леса. В настоящее время там находятся и работают 250 греческих пожарных плюс 100 опытных пожарных из Украины, которые прибыли в пятницу вечером, а также 112 пожарных из Румынии, прибывших в Грецию в субботу. Ситуация очень, очень тяжелая на Эвии", — сказала она.

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По словам Мисаковец, уже есть задержанные за поджоги.

"Очень большой страх у всех, там, где пожары приостановлены, может быть повторное возгорание, поэтому сейчас есть много добровольцев-пожарных, а также полиции, которые следят за этой ситуацией. Сегодня греческая полиция нам заявила, что арестованы два человека, которые якобы с одной стороны были добровольцами и пожарными, а с другой — сами делали этот поджог", — сказала она.

Напомним, Греция страдает от лесных пожаров на фоне беспрецедентно жаркой погоды. Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил, что за июль в Греции произошло 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с самой сильной с 1987 года жарой, пишет "Интерфакс".

Греческие СМИ сообщали, что пожары в отдельных районах Греции, в частности на острове Эвбея и в пригородах Афин, разрушили или повредили более 200 домов.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился помочь Греции и отправил туда самолет с сотней спасателей. Оплатила перелет компания "Метинвест" Рината Ахметова.