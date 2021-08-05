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Из-за талибов в Афганистане может начаться кровавая резня – Добряк "Все идет к тому, что талибы захватят власть в Афганистане", - считает эксперт

Военные действия, которые активизировали талибы в Афганистане с уходом из страны американского контингента, могут перерасти в широкомасштабную войну.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил эксперт международник Евгений Добряк.

«Все идет к тому, что талибы захватят власть в Афганистане. Талибы не остановятся, ситуация очень напряженная, они постепенно будут забирать части Афганистана, сейчас они фактически контролируют около 70% страны. Очень большая опасность - это большое количество мигрантов, которые уйдут из Афганистана. Потому что если талибы возьмут большую часть страны под контроль - это будет кровавая резня», - отметил эксперт.

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«Потом их главная цель - Кабул и свержение проамериканской власти. Мигранты в первую очередь будут идти на север - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, часть может пойти в Иран и Пакистан. Все события могут привести к широкомасштабному конфликту в Афганистане, который перерастет в серьезную войну. А гуманитарный кризис в стране уже начинается», - добавил Добряк.

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Ранее сообщалось, что в Афганистане исламистское движение "Талибан" объявило контроль над 85% территории страны. Вооруженные отряды талибов с мая 2021 года проводят масштабное наступление на территории Афганистана. Это произошло после начала вывода из страны военного контингента США и других стран НАТО, а также их партнеров.

Многие эксперты выражают опасения, что после окончательного вывода международного военного контингента из Афганистана талибы смогут захватить и установить контроль над большей частью территории страны. Такое было до октября 2001 года, когда США ввели свой военный контингент в Афганистан.

В эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина заявил, что в Центральной Азии исламистское движение "Талибан" вскоре может развязать большую войну. Данные события затронут Украину, которая станет одним из маршрутов для потока беженцев из Афганистана в Европу.