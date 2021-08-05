15:26, Сегодня

Лукашенко опять создал проблемы сам себе – аналитик "Все те проблемы, которые Лукашенко хотел создать Евросоюзу, он создаст сам себе", - сказал Можейко

Александр Лукашенко сегодня закрывает границу Беларуси из-за проблем, которые создал сам себе, в частности, из-за мигрантов, которые направляются в Литву через Беларусь.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

«Основной адресат сегодняшнего спича Лукашенко – это Литва, потому что когда Лукашенко создавал на белорусско-литовской границе миграционный кризис, привлекая мигрантов из Ирака и других стран, он не был готов к тому, что этих людей завернут, и они попадут в саму Беларусь. И все те проблемы, которые Лукашенко хотел создать Евросоюзу, он создаст сам себе. Собственно, отсюда эта идея закрыть границу. Когда Лукашенко говорит, что надо не пустить в Беларусь нелегальных мигрантов со стороны Литвы, он забывает, откуда они там взялись. Как будто иракцы самолетами прилетают в Литву и оттуда спешат в Беларусь. Если Лукашенко не хочет нелегальных мигрантов, то достаточно не принимать их в Беларуси», – написал эксперт.

Читайте также: Кабмин изменил правила въезда в Украину: подробности от пограничников

А Украина, по его словам, тоже попала под раздачу, Лукашенко прошелся по Литве, и Украина попала.

«Лукашенко давно рассказывает, что Украина – это источник страшных террористов, оружия, никаких доказательств не приводится. Просто Украина сегодня получила ни за что. Не очень понятно, каким образом будут закрыты границы. Представляю себе, что нелегальных мигрантов Беларусь в Литву направила, их там не приняли, отправили назад, их не приняли в Беларуси. И что, будут какие-то палаточные лагеря на межграничном пространстве? Что это будет? Да и сам Лукашенко сказал: вы их обратно не пускайте, а как именно, потом обсудим. Никаких конкретных мер не предложил», - заявил Можейко.

Читайте также: В Украину не пустили 3 тыс. россиян - в Госпогранслужбе объяснили почему

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

Напомним, власти Беларуси закрыли временно границу с Украиной (на въезд). При этом могут продолжать пребывать на территории Беларуси граждане Украины с дипломатическими документами, кто имеет разрешение на проживание или едет к родственникам. Также разрешен въезд тем, кто едет на вакцинацию, и студентам.

Подробно о ситуации на украинско-белорусской границе рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко:

"Беларусь в конце прошлого года ввела ограничения, которые действуют на период карантина. Эти правила они часто меняли, смягчали, усиливали. Недавно были внесены очередные изменения в их решение об условиях пересечения границы в период карантина, что и было вчера обнародовано. Наши граждане должны четко понимать, при каких условиях они могут въехать в Беларусь, а не сталкиваться с тем, что, не зная правил въезда, они уже в пунктах пропуска получают отказ".