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Скандал на Олимпиаде: у Тихановской рассказали, что ждет белорусскую спортсменку В Беларуси любая критика воспринимается как политический протест, отметили в оппозиции

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады в Токио и хотели насильно вывезти в Беларусь, находится в посольстве Польши и получила польскую визу.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" пресс-секретарь главы оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина.

"Ей помощь была оказана в полном объеме. Сразу подключилась диаспора, сразу подключился Белорусский фронт солидарности, подключилось антикризисное управление национальное, очень быстро включилось большое количество людей, помощь пришла. Сама Кристина смогла остаться в Японии, провела спокойно ночь и сейчас, насколько нам известно, она получила польскую визу, находится в польском посольстве, и готовится к отъезду, теперь уже по своему желанию, в ту страну, которая защитит ее от насилия", - рассказала спикер Тихановской.

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Как отметила Красулина, у Тихановской поддерживают связь со спортсменкой и готовы предоставить ей помощь.

"Сейчас массовой практикой в Республике Беларусь есть такое отношение к людям, когда любая критика воспринимается как политический протест. Она всего-навсего покритиковала совершенно некомпетентное управление, руководство команды, когда ее поставили не на ту дистанцию, когда ее даже не поставили в известность, что она бежит в эстафете на другой дистанции и в другом месте… Выяснилось, что для девочек, которые должны были бежать, не была полностью подготовлена программа сдачи проб на допинг. Если руководство облажалось, то в этой ситуации спортсменка не обязана закрывать все дыры", - подчеркнула она.

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Напомним, белорусская спортсменка Кристина Тимановская пожаловалась, что ее насильно высылают домой с Олимпиады. Тренеры уверяют, что у нее якобы проблемы с психоэмоциональным состоянием, поэтому ее сняли с соревнований. Сама Тимановская уверена, что это связано с ее обращением - спортсменка записала видео с критикой белорусских спортивных чиновников, которые во время Олимпиады пытались навязать ей дополнительное соревнование.

2 августа Тимановская должна была бежать в Токио дистанцию 200 метров. Однако на старт не вышла. При этом 28 июля стало известно о недопуске трех белорусских легкоатлеток к соревнованиям из-за нарушения ими технических требований. Тимановскую поставили в эстафету 4х400 метров на замену, однако она отказалась участвовать из-за ультимативности требований белорусских чиновников.

Ранее СМИ сообщали, что спортсменка боялась возвращаться в Минск - якобы ее уже показали в "разгромных сюжетах" пропагандистских каналов.