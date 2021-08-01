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Эксперты делают ошибку, анализируя действия Путина — российский публицист Сергей Алексашенко рассказал, какой логикой руководствуется российский президент

Эксперты делают одну ошибку, анализируя действия президента России Владимира Путина — об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-замминистра финансов России, публицист Сергей Алексашенко.

"Путин ведет себя рационально, просто его система координат построена по-другому. Многие пытаются анализировать его действия, что он предпримет, что планирует, исходя из своей позиции, "вот я бы на его месте сделал бы это, потому что считаю это рациональным, опасным, будут санкции, я Крым не аннексирую". А Путин выступает в своей логике. Основная проблема экспертов, работающих по России, состоит в том, что они не путаются понять логику Путина, они пытаются описать его действия, используя свою логику. И в этой ситуации их ждет неудача", — сказал он.

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Ранее российский оппозиционер Владимир Милов рассказал, каким образом действия Путина объединяют оппозицию. "У нас всех есть большой глобальный союзник – это Владимир Владимирович Путин, который обязательно что-нибудь отчебучит, прямо в ближайшие недели и месяцы", — сказал он.

Ранее российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что антиукраинская пропаганда в России в последние годы приобрела "безумный масштаб". Таким образом он прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".