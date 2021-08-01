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Обязательно что-нибудь отчебучит — российский политик о действиях президента РФ Владимир Милов рассказал о готовности российской оппозиции к неожиданным шагам Путина

Для российских демократических сил президент страны Владимир Путин — это "союзник", рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" российский оппозиционер Владимир Милов.

"Политиков, особенно в демократическом мире, из состояния инерции вывести очень сложно. Но у нас всех есть большой глобальный союзник – это Владимир Владимирович Путин, который обязательно что-нибудь отчебучит, прямо в ближайшие недели и месяцы", — сказал он.

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По словам политика, оппозиция всегда готова к очередным действиям президента РФ.

"Поэтому когда мы говорим с европейцами, американцами, мы говорим, что понимаем их инерцию, но чтобы они готовились, что через несколько недель им придется предпринимать экстренные меры реагирования, потому что Путин что-то опять выкинет. И вот вам примерный набор, как на все это можно отвечать, так что будьте готовы заранее", — сказал он.

Ранее российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что антиукраинская пропаганда в России в последние годы приобрела "безумный масштаб". Таким образом он прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Мне кажется, что эта точка зрения уже просто всем надоела. Уже разговоры о том, как "бандеровцы обижают русских", "распинают мальчиков" и "не дают русским людям говорить по-русски", немножко достали всех. Но представление о том, что украинцы плохие люди, что они злобные и жадные, склонны к обману, к сожалению, внедрилось в сознание многих граждан России", — сказал политик.