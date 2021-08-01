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Люди в Беларуси разочарованы — политолог о встрече Тихановской и Байдена Максим Яли рассказал, что сейчас в Беларуси думают о последствиях протестов

В Беларуси люди разочарованы встречей лидера оппозиции Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом — об этом заявил в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" политолог-международник Максим Яли.

"Ни на что не повлияет (встреча Тихановской с Байденом – ред.). Чтобы скинуть диктатора, недостаточно выходить мирно на протесты, когда тебя ОМОН бьет дубинками, травит слезоточивым газом, стреляет резиновыми пулями. Они настаивали на лозунге "лишь бы не как в Украине", вот они и имеют результат, когда тысячи людей покалечены, осуждены и находятся в тюрьмах, другие выехали, а тех, кто остался, взяли под учет и вытесняют из страны либо преследуют", — сказал он.

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Эксперт сравнил действия Тихановской и российского оппозиционера Алексея Навального.

"Тут можно провести параллели с Россией, я имею в виду Навального, когда он, понимая, какие его последствия ожидают при возвращении, вернулся. В борьбе с диктаторскими режимами ключевую роль играет воля к победе и решительность, решимость жертвовать не только своими жизнями, но и жизнями сторонников. Политиков нужно оценивать с точки зрения конкретных шагов. Я думаю, что люди в Беларуси разочарованы, в том числе среди сторонников Тихановской. Они живут сейчас в аду, она их призывала выходить, но не сопротивляться, было очевидно, что будет проигрыш. Тут либо ты, либо тебя. И сейчас люди смотрят: прекрасно, она встречается с Байденом, работают политтехнологи, а мы что? Ситуация ухудшилась, нас преследуют, закручивают гайки", — сказал он.

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Напомним, Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом 28 июля. Кроме американского президента, она также пообщалась с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом США в Белоруссии Джули Фишер.

На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, а также усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим Лукашенко. По ее словам, американские власти пока не дали четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Беларуси.