19:25, Сегодня

Украине давно следовало быть в напряжении — эксперт об учениях России и Беларуси Александр Мусиенко объяснил, чем опасны для Украины учения "Запад-2021"

Украине нужно не терять бдительность в связи с возможностью размещения войск России в Беларуси — об этом заявил в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"Нам давно следовало быть в напряжении, поскольку Беларусь является членом ОДКБ совместно с Россией, это была такая неуклюжая попытка России создать военный ответ НАТО на постсоветском пространстве. В соответствии с договором об ОДКБ, во-первых, стороны могут совместно применять войска, когда есть угроза хотя бы одному государству. Хочу напомнить, что подобные обращения из Беларуси поступали постоянно в Россию еще во времена акций протеста, что им нужно укреплять границы, в частности с Польшей и странами Балтии. И, во-вторых, они могут размещать военные базы и использовать войска для защиты Беларуси либо России, то есть руки у них развязаны. Хотя нужно признать, что пока что Лукашенко держится в том смысле, что не отдал в постоянное пользование российским воздушным силам как минимум два военных аэродрома, которые они хотят взять под контроль", — сказал он.

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Эксперт ответил, когда Россия может перебросить войска в Беларусь.

"Теоретически размещение может произойти после учений "Запад-2021", оно может произойти в любой момент. Но то, что они там могут остаться – это не так просто, для них нужно оборудовать инфраструктуру, развернуть подготовку. Такая подготовка шла давно, и все делается для того, чтобы в необходимый момент определенное количество войск было размещено на постоянной основе в Беларуси. Польская разведка анализировала эти сценарии, даже моделировала противодействие в случае, если будет осуществлен прорыв с территории Беларуси. Они серьезно к этому готовятся и считают, что размещение войск в Беларуси представляет угрозу в первую очередь для Польши", — сказал он.

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украине следует опасаться потенциальной военной угрозы с территории Беларуси. "Когда мы говорим, может ли быть потенциальная угроза с территории Беларуси, учитывая фактор России – да, может быть, об этом говорят наши военные. У нас есть факты, свидетельства, мы понимаем, как строится система ПВО с центром управления в Москве", — сказала она.