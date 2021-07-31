18:20, Вчера

Байден, поддерживая Путина, делает подарок Китаю - журналист Иван Яковина объяснил политику США в отношении Кремля

Когда президент США Джо Байден идет на уступки президенту России Владимиру Путину, он делает подарки Китаю, поскольку Москва уже стала вассалом Пекина.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"В уважаемом вашингтонском издании Politico вышла большая статья, объясняющая, почему американская политика в отношении России внезапно стала благожелательной. Надо сказать, что в Вашингтоне сложилась большая коалиция из людей, которые не понимают, почему Байден стал мягким по отношению к России, хотя изначально был настроен сурово. Она требует введения жестких персональных санкций против "денежных мешков" в окружении Путина, а также секторальных санкций против российской экономики. Но этого не происходит, и возникает вопрос: почему?" – отметил журналист.

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Яковина со ссылкой на информацию американского издания рассказал, что в самом начале президентства у Байдена в Белом доме состоялось совещание, где произошел конфликт между сторонниками жесткой линии и мягкой линии, и победили те, кто говорил о мягкой линии.

"Они свою позицию объясняют так: в случае введения жестких санкций и начала конфликта с Россией Америка ничего не выиграет, но рискует многое потерять. Первое: это отвлечет ресурсы от отношений с Китаем, в Белом доме говорят, что Россия не помешает глобальному доминированию США, а Китай может помешать. Второй момент: после введения санкций Москве останется только упасть в объятия Китая. Таким образом, Китай получит необходимые ему сибирские ресурсы и территорию. Третье: в случае резкого обострения отношений прекратилось бы сотрудничество США с Россией и Китаем по вопросам климатических изменений, а для электората Байдена климат – это очень важная история. Для нас это странно, но Байдену климат важнее, чем все то, что происходит в Восточной Европе, в том числе с правами человека", - заявил он.

Кроме того, по словам журналиста, большинство американцев выступает за вывод американских войск отовсюду в мире.

"Четвертый момент: люди Байдена боятся, что санкции разрушат Россию и ее экономику, и в этом случае будет нанесен косвенный удар по Европе и самой Америке, и, в частности, ядерное оружие попадет в неправильные руки. Пятый момент: жесткая конфронтация с Россией может привести к серьезным проблемам внутри США, потому что из-за хакерских атак могут быть отключены важнейшие организации американской инфраструктуры. Шестое: Байдену Путин не нравится, но он хочет построить с Россией предсказуемые отношения, как между СССР и США во времена Холодной войны. Седьмой момент: окружение Байдена дало понять, что не очень верит в эффективность санкций. И восьмой: байденовское желание перетянуть Путина на сторону США в противостоянии с китайцами", - перечислил Яковина.

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Как отметил журналист, "после всех этих доводов становится понятно, что Байден не просто сошел с ума, а его российская политика имеет логические обоснования".

"Это можно понять, но принимать нельзя. Американцы не понимают, что, делая подарки Путину, они делают подарки Си Цзиньпину, поскольку Россия уже стала вассалом Китая", - заключил он.

Ранее экс-советник президента РФ Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин и Джо Байден заключили "пакт" против Украины.

"Сотрудничество администрации США и администрации Кремля усиливается и развивается по многим направлениям. Это направление стратегической стабильности, кибербезопасности, это возможное предоставление военных баз в Средней Азии для использования американских войск в отношении Афганистана... Самое опасное для Украины – это сотрудничество между Байденом и Путиным в отношении Украины... Есть несколько направлений, по которым их взгляды и позиции совпадают полностью: относительно Минских соглашений, непредоставление ПДЧ, невключение Украины в члены НАТО", - отметил он.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США пошли на уступки России относительно газопровода "Северный поток- 2".