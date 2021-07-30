15:54, Сегодня

Заработала самая мощная в мире гидротурбина Турбина может обеспечить электричеством две тысячи домов

Сила быстрых вод обеспечит англичан током. Самая мощная в мире гидротурбина заработала на границе Северного моря и Атлантического океана, сообщается в программе "Сегодня новости" на телеканале "Украина 24".

Мощность турбины — 2 мегаватта. Ей под силу осветить 2 тысячи домов в Великобритании. Кроме энергии волн, станция обеспечит работой жителей близлежащих сел и городков.

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Ранее сообщалось, что Германия стала рекордсменом по производству солнечной энергии в мире. За июнь месяц ее доля превысила 20 процентов.

Это сделало солнечные электростанции крупнейшим производителем энергии после тепловых — они производят вдвое больше энергии, чем газовые.