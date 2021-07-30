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Запуск "Северного потока 2" может затормозиться — Фейгин о ситуации в Германии Марк Фейгин рассказал, что может быть не так с запуском российского газопровода

С запуском российского газопровода "Северный поток 2" могут возникнуть проблемы, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.

"Проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы. А есть ведь Энергетическая хартия, которая жестко регулирует вопросы монополии. С другой стороны, так до конца и непонятно – ну ладно, они достроили проект чисто физически, а для запуска нужны новые условия, которые требуют и сертификации, которая не до конца пройдена, и всегда остается путь судебных претензий, которые теперь уже могут быть адресованы к немецкому оператору", — сказал он.

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По словам Фейгина, многое зависит от результатов выборов в Германии, которые состоятся осенью.

"Я считаю, что Германия как ведущая страна ЕС сможет от всего этого отбиться, но вопрос неокончательно разрешен, поскольку это зависит и от внутренней позиции, которая возникнет только после выборов в начале сентября в Германии. Если там удельный вес будет иметь партия типа Зеленых, которая выступает резко против этого проекта, то он как минимум может затормозиться, его ввод не произойдет ни в этом, ни в следующем году", — сказал он.

Ранее советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" может не заработать, несмотря на договоренность Германии и США, сообщает "Европейская правда". "Сейчас" Северный поток-2 ", консорциум, отправился на сертификацию как оператор. Он не отделен от" Газпрома ". И фактически это нарушает законодательство ЕС. Сейчас на уровне немецкого регулятора будут первые испытания для Германии, насколько она придерживается духа и буквы законодательства ЕС. А потом мы ожидаем реакции от ЕС и Европейской комиссии в частности", — сказала она.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".