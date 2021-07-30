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Государственная политика Лукашенко — журналист о наплыве мигрантов в Литву Аудрюс Сяурусявичюс прокомментировал протесты в Литве против мигрантов

Отправка мигрантов в Литву – это государственная политика президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил журналист из Литвы Аудрюс Сяурусявичюс в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Главная проблема в том, что мы поняли, что это государственная политика режима Лукашенко, потому что эти люди переправляются в Литву организованно с помощью белорусских властей. Им там обещают рай на земле, что они скоро окажутся в Берлине. Есть волнение внутри Литвы, потому что это было неожиданно, люди протестуют, боятся, не было так, чтобы каждый день около 100 человек приходило. Протесты эти больше на эмоциональном уровне, чем что-то серьезное", — рассказал он.

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Журналист рассказал, откуда едут нелегалы в Литву.

"Мигранты из Ирака, Ирана, Камеруна, Конго и так далее. По нашим оценкам, главный поток мигрантов – с рейса "Багдад – Минск", кто-то с них берет деньги, они платят около 8 тыс. долларов за попадание в Литву. Они приземляются в Минске, и их подвозят организованно к границе и говорят: идите, там уже Евросоюз, Литва", — сказал он.

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Напомним, правительство Литвы объявило об экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов, нелегально пересекающих литовско-белорусскую границу. Также в Литве началось строительство стены на границе с Беларусью — таким образом пытаются сдержать поток нелегальных мигрантов. Нашествие мигрантов в Литве считают гибридной агрессией Беларуси, так как в организации каналов миграции прямо или опосредованно принимают участие белорусские ведомства.

Жители литовского городка Диевенешке, расположенного вплотную к границе с Беларусью, устроили протест против размещения в городе около полутысячи нелегальных мигрантов, прибывших через территорию Беларуси, сообщает "Европейская правда".