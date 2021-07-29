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Огонь разнесся за считанные минуты — ведущая "Украина 24" о пожаре в Турции Елена Чабак рассказала, что происходит с туристами в Турции, где бушуют лесные пожары

В Турции бушуют лесные пожары, огонь подобрался к курортам. Подробности рассказала с места событий ведущая телеканала "Украина 24" Елена Чабак в программе "Сегодня День".

"Я нахожусь в Мармарисе, до сегодня здесь пожара не было, все произошло за последние три часа. Сначала появилось небольшое возгорание в горах, но с самого утра здесь сильный ветер, и он разнес огонь за считанные минуты. Сейчас его пытаются ликвидировать несколько пожарных бригад, я видела три вертолета, которые набирают воду из моря. Работают также иностранные бригады. Также сегодня я видела, как на море приземлился специальный гидросамолет, который набирал воду", — рассказала она.

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По словам Елены, огонь подошел вплотную к Мармарису, где находится много отелей.

"В нашем отеле работники ресепшена попросили собрать самые необходимые вещи и ждать дальнейших указаний в лобби. Тут собрались все отдыхающие. Администрация отеля приготовила достаточно воды и специальные гидранты, чтобы гасить пожар непосредственно на месте. Надеемся, что эвакуации не будет. Информации (куда будут эвакуировать туристов — ред.) пока не дают, но работники отеля постоянно держат связь и пытаются держать всех в курсе. Просят не уходить из лобби, не подниматься в номера, отключили лифты, чтобы людей можно было быстро найти. За нашими отелями сразу идут горы, от которых нас отделяет дорога, и за ней сразу лес", — рассказала она.

Добавим, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья, сообщает "Интерфакс".

В результате пожаров пострадали 53 человека в турецкой Анталии. У них ожоги, отравление угарным газом. Туристов среди них нет. Огонь и дым видны с популярных курортов Сиде и Белек. Эвакуируют жителей пяти населенных пунктов.

Тем временем в Украине синоптики прогнозируют град и шквалы ветра. Средняя температура днем +32 градуса. Град и шквалы ветра ожидают на западе и в центре.