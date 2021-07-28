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Байден не хочет раздражать Путина, в США его критикуют за это - Пионтковский Политолог назвал позицию президента США "капитулянтской"

Президент США Джо Байден ищет любые возможности, чтобы не раздражать президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" высказал политический эксперт Андрей Пионтковский.

"Это выступление Байдена (об опасности России - ред.) показывает, под каким тяжелым давлением и влиянием прокремлевского лобби и прямых агентов Кремля в его окружении он находится. Он просто выискивает любые возможные аргументы, чтобы не беспокоить Путина, не раздражать его, не накладывать на него тяжелые санкции. Посмотрите, как он противоречит сам себе буквально в одном абзаце: с одной стороны, давайте не будем усиливать санкции, потому что это только сплотит Путина и российское общество, и российских олигархов, то есть усилит его. А вот нашелся свеженький аргумент – что не надо усиливать давление на Путина, а то вдруг оно разрушит путинский режим, и это будет еще хуже, и мы не будем знать, что делать с ядерным оружием, которое будет разбросано по всей неуправляемой России. Видно, что люди из кожи вон лезут, чтобы так или иначе оправдать бездействие США и их уступки, в том числе за счет Украины", - сказал эксперт.

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По словам Пионтковского, в ответ на "капитулянтскую позицию" Байдена в США растет возмущение, причем не только среди его противников-республиканцев, но и среди демократов.

"Эта риторика – все что угодно, только бы не противостоять Путину – которая, к сожалению, все сильнее овладевает лично Байденом, провоцирует очень серьезное сопротивление американского истеблишмента. Понятно, когда его ругает трамповский Fox News. Но CNN – это же основной орган демократической партии - публикует статью "Путин в Женеве получил от Байдена все, что хотел". Я нахожусь в центре политической жизни в Вашингтоне и вижу, как это возмущение капитулянтской позицией просто нарастает", - отметил Пионтковский.

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Как передает издание LIGA.net, ранее Байден заявил об опасности России и о том, что сам Путин осознает, в какой ситуации находится. В ответ на это, говорится в материале "Российской газеты", в Кремле обвинили американского президента "в ошибочном знании и понимании современной России".

Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина заявил, что от Джо Байдена могут отвернуться соратники из-за соглашения с Германией по "Северному потоку-2".