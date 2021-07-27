18:53, Сегодня

На российских телеканалах о перемирии с Украиной не говорят – журналист "Вся риторика Путина и телевизора нацелена на оправдание возможной войны", - заявил Яковенко

На российских государственных каналах не говорят о перемирии с Украиной. Об Украине там говорят только как о враге, армия которого убивает русских.

Об этом в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

«На федеральных каналах (в России – ред.) никакого перемирия нет, там по-прежнему есть враг – украинская армия, «которая убивает русских». Об этом говорит и Путин в своих статьях, недавно говорил Козак. Для российского телевизора Украина – это повод. Все, что там происходит в плане войны и агрессии, это повод для нагнетания ненависти, эту политику оставлять никто не будет. «Зеленский намного хуже Порошенко» – такая трактовка, и все только хуже. Никакого снижения накала ненависти не происходит. На самом деле российская массовая информационная война отличается тем, что не имеет никакого значения, что происходит в Украине – «все плохо, и все хуже и хуже». Можно вообще перестать стрелять, но в российском телевизоре будут показывать старые съемки для того, чтобы по-прежнему нагнетать ненависть», - заявил журналист.

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«Статья Путина – это «Майн кампф-лайт», нацеленная на то, что в Украине русских убивают, унижают, не дают им говорить по-русски. Почти то же самое было в аутентичном «Майн кампф», где говорилось, что евреи обижают немцев в Германии, а в Австро-Венгрии – славяне. Это основная идея, и это все прямая подготовка к агрессии, создание якобы права России на то, чтобы начать войну. Вся риторика Путина и телевизора нацелена на оправдание возможной войны», - добавил Яковенко.

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Украина не должна бояться России после статьи президента России Владимира Путина об Украине, ранее заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне:

"Эта статья (Путина об Украине - ред.) не имеет ничего общего с историческим подходом к Украине. Это путинская пропаганда геббельсовского толка. Очевидно, что конечная цель Путина — захватить Украину, он никогда не изменит этот курс, точка".

Журналист Юрий Романенко заявил, что ничего нового в своей статье Путин не написал:

"Серьезно, что нового мы прочитали? Практически ничего нового. И мы все прекрасно понимаем, что Россия смотрит на Украину как на свой задний двор, в который она не очень хочет, чтобы кто-то зашел, и делает все для того, чтобы этого не произошло", – заявил он.