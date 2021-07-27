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Связано с выборами — Фейгин о блокировке сайтов Навального в России Марк Фейгин рассказал, в чем причина блокировки доступа к ресурсам оппозиционера

В России заблокировали сайт оппозиционера Алексея Навального. С чем это связано, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель Марк Фейгин.

"Чисто с процессуальной точки зрения это последствие решения Мосгорсуда по представлению прокуратуры о признании организаций Навального экстремистскими. Здесь и Фонд борьбы с коррупцией, и его штабы, и еще ряд объединений. На основании этого решения они не только признают саму организацию экстремистской, но и некоторые сайты сотрудников ФБК и штабов Навального, и формально их блокируют. Формально все понятно, но есть политическая сторона. Разумеется, в этот список попали не только сайты, непосредственно относящиеся к этим организациям, но и страницы людей, которые связаны с его организациями. И это явно никого не смущает", — сказал он.

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По словам Фейгина, все дело в предстоящих парламентских выборах в России.

"И, конечно, это связано с так называемыми выборами в Госдуму в середине сентября. Они готовятся, чтобы к тому времени все эти ресурсы были недоступны. Тут важный момент технический, что большинство ресурсов Навального зарегистрированы не в России, то есть они не могут повлиять на провайдеров за рубежом. Так что это в большей степени направлено внутрь страны. Главное — YouTube, они хотят заблокировать аккаунты в YouTube и Навального, и Волкова... Посмотрим, чем это закончится, пойдет на это YouTube или нет", — сказал он.

Ранее "Роскомнадзор" заблокировал сайт Навального, который сейчас отбывает наказание в тюрьме. При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона об информации. Решение принято по запросу генеральной прокуратуры России. Соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале сообщил, что кроме веб-страницы оппозиционера, заблокировано еще 48 сайтов, среди них страницы коллег Навального, сайты его штабов и его Фонда по борьбе с коррупцией.

Напомним, Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Городской суд Москвы на заседании 2 февраля объявил решение по делу Алексея Навального — 2,5 года заключения и штраф 500 тысяч рублей (6600 долларов — ред.).