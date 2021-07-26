20:37, Вчера

У Тихановской заявили, что Лукашенко может запугивать Украину: это мастер шантажа В белорусской оппозиции оценили возможность нападения на Украину во время учений "Запад-2021"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может шантажировать Украину и Запад совместными с Россией военными учениями "Запад-2021". При этом сам Лукашенко не заинтересован в чрезмерном присутствии в Беларуси войск РФ.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка. Оценивая возможную угрозу нападения на Украину российских войск с территории Беларуси, Вячорка отметил:

"Сложно говорить о намерении России, но то, что Лукашенко может шантажировать как западные страны, так и Украину – это точно, он это делал много раз. Я сам служил в армии, когда участвовал в учениях "Запад-2009", среди прочего мы отрабатывали сценарий войны с Украиной и НАТО. С одной стороны эта угроза всегда существовала и будет существовать, пока при власти Лукашенко, с другой стороны, Лукашенко понимает, что Россия тоже представляет для него угрозу не меньшую, чем белорусские демократические силы, и при любой возможности Россия его поменяет на другого лидера".

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По словам белорусского оппозиционера, Лукашенко – это "мастер блефа и шантажа".

"Он был бы хорошим игроком в покер. В этом году много российских войск войдет в Беларусь, но, повторюсь, разрешить российским войскам остаться в Беларуси – это угроза власти Лукашенко, поэтому он будет делать все, чтобы не допустить чрезмерного влияния россиян на Беларусь", - считает советник Тихановской.

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Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, имеет ли Украина повод для опасений.

"На востоке уже есть два корпуса, они усиливаются, они проходят на полигонах обучение. Сейчас у них "выпуски", знаете, как они их делают и ставят оценки? Заводят на линию столкновения, если убил или ранил нашего военного, то "отлично". На востоке у них танков больше, чем у Британии и Франции вместе взятых. На юге, в Крыму они используют все события (затопления после ливней — ред.), чтобы завести "на помощь" вооруженные силы с боевой техникой вместо МЧС. Нужно серьезно готовиться", - сказал он.