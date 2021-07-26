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Политолог о посадке самолета Belavia в Москве: Не вижу политической подоплеки Вадим Можейко рассказал, что могло произойти с белорусским самолетом

С борта самолета Belavia, который экстренно приземлился в Москве, никого не снимали. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" белорусский политолог Вадим Можейко.

"Самолет вернулся в Москву, сел там, и по последней информации, пассажиров должны накормить, посадить в другой самолет и отправить в Турцию. Судя по всему, это чартер, он возит людей на отдых. По крайней мере пока не было информации, что каких-то людей снимают с борта или что есть политические вопросы. Что он сел в Москве — не могу сказать, какой аэропорт был ближайшим, по первоначальной информации он вообще над Воронежем летел. Видимо, повреждения оказались не такие значительные, и логистически было проще в Москве". — сказал он.

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По мнению эксперта, политической подоплеки в происшествии на данный момент не просматривается.

"Сейчас со стороны странно, почему белорусские самолеты летят в Турцию через Россию, но, как мы понимаем, это произошло как раз после истории с Романом Протасевичем, украинское небо для белорусских самолетов закрыто, и пролететь напрямую невозможно. В экстренной ситуации, наверное, посадили бы "Белавиа", но они предпочли такого не делать. Пока не вижу в этом какой-то политической подоплеки", — сказал он.

Напомним, самолет Belavia рейсом Минск — Анталья летел из Минска в Анталию, но через час полета над Белгородской областью у него сработал датчик неисправности. Был зафиксирован критический рост масла в двигателе. Пилоты решили посадить лайнер со 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Как сообщал "Интерфакс", лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже. Однако затем самолет изменил курс и отправился на Москву.

Запасной борт белорусской авиакомпании "Белавиа" прилетел в "Домодедово" за пассажирами, готовится к вылету в турецкую Анталию, сообщает РИА Новости.

Авиаэксперт Вячеслав Коновалов считает, что самолет посадили в Москве, а не в украинском Харькове, до которого было ближе, по политическим причинам. "Это чисто политическая история... В авиации есть такая норма, что если совсем все плохо, ты идешь на любой ближайший аэродром. Там ближайший, как по мне — Харьков идеально подходил. Но они психанули и почему-то пошли на Москву", — сказал он.