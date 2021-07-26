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Самолет Belavia совершил вынужденную посадку в Москве: подробности

Белорусский пассажирский лайнер Boeing 737, который подал сигнал бедствия в небе над Россией, приземлился в подмосковном аэропорту Домодедово на одном двигателе. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня Утро" авиаэксперт Вячеслав Коновалов.

"На самом деле он мог полететь и в Ростов-на-Дону, там тоже хорошая техническая база. Мог и в Минск вернуться. В Украину он не полетел по принципиально политическим причинам. Есть такое понятие — определенный запас топлива. Самолет при аварийной ситуации может еще лететь 1,5-2 часа куда угодно, например, в Харьков. Кстати, там как раз по маршруту Харьков напрашивался. Это чисто политическая история. Полетели в Москву, наверное, потому что решили, что там более мощная техническая база для обслуживания", — сказал он.

Дополняется.

Самолет Belavia рейсом Минск — Анталья летел из Минска в Анталию, но через час полета над Белгородской областью у него сработал датчик неисправности. Пилоты решили посадить лайнер со 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Изначально лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако изменил курс и отправился на Москву.