В администрации Байдена зреет оппозиция — журналист о тактике с Путиным

Иван Яковина рассказал, что соратники Байдена недовольны его тактикой в отношении России

В администрации Байдена зреет оппозиция — журналист о тактике с Путиным

Внутри команды президента США Джо Байдена зреет оппозиция к его нынешней внешней политике — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Стратегия Байдена сейчас заключается в том, чтобы уговорить Путина не поддерживать Китай, а стать на сторону Запада в глобальном противостоянии XXI века, которое будет вестись между США и Китаем. Но уже сейчас очень близкий соратник Байдена Майкл Макфол, который ранее работал послом США в России, написал статью, в которой сказал, что попытка умиротворить Путина и оторвать его от Китая приведет лишь к росту аппетитов Кремля, она не приведет к тому, что Путин отвернется от Китая и станет на сторону Запада", — сказал он.

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По словам Яковины, американские политики хотят перетянуть на свою сторону Россию, но не с Путиным во главе.

"Меня обнадеживает обстоятельство, что сейчас даже ближайший соратник Байдена и Блинкена открыто заявляет об ошибочности внешней политики Байдена. Макфол говорит: не надо пытаться перетащить Путина на свою сторону. Он как бы намекает, что России сначала нужно избавиться от Путина, а потом уже новую Россию пытаться перетянуть на свою сторону в противостоянии с Китаем. 

Возможно, именно потому, что уже внутри Демократической партии и администрации Байдена зреет оппозиция к его нынешней внешней политике, получится поставить заслон запуску "Северного потока-2" в самый последний момент. Надежда на Конгресс США имеется, сражение за отмену пакта Байдена-Меркель сейчас только начинается. Я надеюсь, что вопрос запуска этого газопровода все еще не является предрешенным", — сказал он.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину. 

Президент США Джо Байден на днях заявил, что на данном этапе строительства проект "Северный поток-2" невозможно остановить.

Ранее Иван Яковина заявил, что, развязывая руки президенту РФ Владимиру Путину, президент США Джо Байден делает огромную ошибку.

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин США Джо Байден Иван Яковина