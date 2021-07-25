13:35, 25 июля

Байден заплатит высокую цену — журналист о "Северном потоке-2" Иван Яковина рассказал, чем может обернуться для президента США соглашение с Германией

От президента США Джо Байдена могут отвернуться соратники из-за соглашения с Германией по "Северному потоку 2", заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Противников соглашения между США и Германией становится все больше и больше, особенно в американском парламенте. Байден должен понять, что за оставление в беде Украины ему придется заплатить очень высокую политическую цену у себя на родине, не только на международной арене. То есть он должен понять, что если он и дальше будет настаивать на завершении строительства и запуске "Северного потока-2", то от него отвернутся его же собственные соратники-демократы внутри США", — сказал он.

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По словам журналиста, с такими людьми, как президент России Владимир Путин, невозможно договориться мирно.

"Проблема Байдена, как я ее вижу, в том, что он пытается применить свои навыки блестящего переговорщика в международной политике. Но эти навыки не работают в отношении гопников и бандитов, какой в значительной степени является администрация Путина. С этими людьми нельзя договариваться, они не понимают соглашений, а только силу. Байден, к сожалению, пока этого не понимает, он думает, что сумеет их уговорить – но не сумеет", — сказал он.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

Президент США Джо Байден на днях заявил, что на данном этапе строительства проект "Северный поток-2" невозможно остановить. Он и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в Вашингтоне обменялись мнениями по поводу проекта газопровода "Северный поток-2". По словам Байдена, они согласились с Меркель в том, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.