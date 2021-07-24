15:07, 24 июля

Байден развязывает руки Путину — журналист заявил о колоссальной ошибке США Иван Яковина рассказал, почему визит Зеленского в Вашингтон назначили на 30 августа

Президент США Джо Байден надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского не получится встретиться с противниками "Северного потока-2" во время своего визита в Вашингтон. Об этом заявил журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"То, что Зеленского позвали в Вашингтон – это, наверное, единственная хорошая новость последних дней. Потому что все остальные новости выглядят так себе в этой газовой эпопее, которая связывает Украину, США, Германию и Россию. 30 августа (день встречи Зеленского и Байдена — ред.) – это действительно сезон отпусков. Соответственно, в Вашингтоне не будет представителей Конгресса, Сената, там, по сути, никого из американской политической элиты не будет. Собственно, на эту ситуацию и рассчитывает Джо Байден, когда зовет Зеленского в Вашингтон именно 30 августа. Он надеется, что у Зеленского не получится встретиться с представителями парламента и консолидировать противников строительства "Северного потока-2", — сказал он.

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Яковина отметил, что Байден развязывает руки президенту России Владимиру Путину.

"Противники этого строительства сейчас в один голос заявляют, что пока этот газопровод не построен на 100%, он не построен вообще. Поэтому слова Байдена, что этот газопровод уже было поздно останавливать, не имеют под собой никаких оснований. Еще огромная сейчас есть претензия у американских парламентариев к тексту соглашения между США и Германией. Потому что в нем нет никаких жестких гарантий для Украины и ее безопасности – экономической и военной. Более того, для Украины это соглашение несет колоссальные риски – как экономические, так и в сфере безопасности. С запуском "Северного потока-2" у Путина будут полностью развязаны руки для реализации той стратегии, которую он недавно описал в своей статье. В этой статье фактически содержится обещание ликвидировать украинскую государственность любыми способами, в первую очередь военными и экономическими. Поэтому, развязывая сейчас руки Путину, Байден совершает колоссальную ошибку. Кстати, Госдепартамент США заявляет: мы ни в коем случае не запрещаем Украине высказываться против "Северного потока-2". Но как раз дата 30 августа свидетельствует о том, что Белый дом не хочет, чтобы Зеленский встречался с конгрессменами и консолидировал противников газопровода. Сами конгрессмены, сенаторы тоже говорят, что хотят встретиться с Зеленским, и уже в полный голос требуют от Белого дома перенести дату визита Зеленского в США", — рассказал журналист.

Напомним, Россия строит газопровод "Северный поток-2" в обход Украины, что может вызвать падение транзита газа через украинскую ГТС. Также известно, что российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности на следующий газовый год — с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года — через Польшу и Украину.

Президент США Джо Байден на днях заявил, что на данном этапе строительства проект "Северный поток-2" невозможно остановить. "Северный поток" завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна. Но у меня, как вы знаете, были очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель. И она работает с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить вред Украине или другим странам, они ответят", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.