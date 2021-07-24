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"Страна подпольной культуры": Быков рассказал, может ли Россия стать фашистской Россияне устанавливают "воздушную подушку между собой и властью", отметил писатель

В России невозможна фашизация страны, поскольку большинство ее жителей не верят в государственную пропаганду.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" рассказал российский поэт и писатель Дмитрий Быков.

Быков, в частности, отметил, что "нельзя по множеству параметров" ставить знак равенства между Сталиным и Гитлером.

"Хотя бы потому, что коммунизм устремлен в будущее, фашизм – в прошлое. Фашизм был крайне популярен у населения Германии, коммунизм у населения России никогда не был тотально популярен", - пояснил он.

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Как заявил писатель, Россия "действительно гениально может устанавливать воздушную подушку между собой и властью".

"Кто сегодня искренне верит в России в государственную пропаганду? Есть масса способов выразить свое отношение к этому – анекдоты, демотиваторы, шутки, интернет. Россия – страна глубоко въевшейся подпольной культуры. В России всегда издевательски относились к официальной пропаганде, и до сих пор так к ней относятся. Так что фашизация России невозможна, она всегда остается на каком-то очень поверхностном уровне… Так же, как и невозможна была ее коммунизация или самодержавизация", - считает он.

Ранее российский поэт и писатель Дмитрий Быков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в России всего 5% убежденных сторонников курса президента Владимира Путина.

"Мне кажется, что представление о России как о стране рабской – это представление глубоко ложное. Потому что под некоторой коркой, покрывающей российскую поверхность, идут очень бурные, очень быстрые и неоднозначные процессы, иногда взаимоисключающие", - сказал Быков.

Также Быков прокомментировал свое загадочное отравление в России, предположительно ядом "Новичок".

"Для меня это такая государственная премия в приемлемом формате, это награда от государства. Все-таки какое-то значение мы имеем. Слава Богу, обошлось. Я не думаю, что они хотели прямо убить. Они, может быть, хотели покалечить, а может быть, напомнить, предупредить, а может быть, просто отрабатывали задание. Я уверен, что когда что-нибудь изменится, эти офицеры напишут: а вот мы недотравили специально, это наша инициатива, скажите нам спасибо. И самое удивительное – я скажу им спасибо", - отметил он.