23:35, Вчера

Это награда от государства: Быков рассказал, почему его отравили "Новичком" Писатель считает, что спецслужбы не ставили себе задачу его убить

Российский писатель и поэт Дмитрий Быков в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" назвал свое загадочное отравление в России, предположительно ядом "Новичок", "наградой от государства".

На вопрос, неужели его отравили "Новичком" за сатиру, Дмитрий Быков ответил:

"Я думаю, они шли по списку Координационного совета. У них же нет другого списка инакомыслящих. Там люди, которые сами заявили свое несогласие, они вступили в Координационный совет (Координационный совет российской оппозиции 2012 года – ред.). Понимаете, он был создан для взаимодействия с властью, в каком-то смысле так его и использовали. Это была такая их форма взаимодействия с оппозицией. И я совершенно не раскаиваюсь в том, что я туда входил. Но, конечно, Координационный совет для себя предполагал несколько иную функцию, чем та, которая была ему уготована – служить объектом показательных расправ, выдавливания за границу, двойных отравлений, как с Кара-Мурзой. Ну, ничего не поделаешь, приходится как мидии в море вбирать в себя все неприятности".

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По словам писателя, он не знает, "кто конкретно за этим стоит, какая это организация".

"Я предполагаю определенную фамилию – называть ее не буду, этот человек очень чутко реагирует всегда на упоминание про себя. Для меня это такая государственная премия в приемлемом формате, это награда от государства. Все-таки какое-то значение мы имеем. Слава Богу, обошлось. Я не думаю, что они хотели прямо убить. Они, может быть, хотели покалечить, а может быть, напомнить, предупредить, а может быть, просто отрабатывали задание. Я уверен, что когда что-нибудь изменится, эти офицеры напишут: а вот мы недотравили специально, это наша инициатива, скажите нам спасибо. И самое удивительное – я скажу им спасибо", - отметил он.

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Напомним, писателю Дмитрию Быкову 16 апреля 2019 года стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. Писателя госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому. Быков пришел в сознание лишь через пять дней.

В июне 2021 года порталы The Insider и Bellingcat выпустили совместное расследование, где говорится, что Быков мог быть жертвой покушения со стороны тех же сотрудников ФСБ, которые пытались отравить "Новичком" оппозиционного политика Алексея Навального и журналиста Владимира Кара-Мурзу.

По данным журналистов, на схожесть покушений на Дмитрия Быкова и Алексея Навального указывают сразу несколько обстоятельств. Судя по всему, за писателем, поддерживающим демократическое движение в России, в течение года перед отравлением велась слежка. Симптомы отравления, которые начали проявляться у Быкова на борту самолета, также очень напоминали случившееся с Навальным.