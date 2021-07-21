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Россия стремится ответить США - военный эксперт об испытаниях новой ракеты Нет подтверждений, что прототип ракеты несет кому-то серьезную угрозу, отметил Юрий Кочевенко

Испытание российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" является "игрой мускулами", Кремль пытается ответить на развертывание системы противоракетной обороны США.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Юрий Кочевенко.

"Надо не забывать, что часто так называемые испытания российского нового оружия являются не более, чем определенной игрой мускулами и попыткой выдать желаемое за действительное. На самом деле нет никакой пока подтвержденной информации, что это действующий прототип и он несет кому-то серьезную угрозу. То есть гиперзвуковая ракета означает, что ракета движется с большей скоростью, чем звук. Такую ракету труднее сбить. Таким образом Россия якобы стремится ответить на развертывание системы противоракетной обороны, которую реализуют Соединенные Штаты. Мол, вот эту ракету ваше ПРО не собьет, поэтому и смысла в развертывании ПРО нет", - пояснил военный эксперт.

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В то же время, Кочевенко отметил, что милитаризация оккупированного Крыма и развертывание на полуострове ракетных систем типа "Искандер" несет серьезную угрозу как Украине, так и другим странам Черноморского региона.

"Иногда самого оружия нет... но разговор о нем в СМИ, определенные пропагандистские инструменты, позволяют якобы его использовать... Но я еще раз повторюсь, что никакого практического подтверждения наличия действительно боевых испытаний этой ракеты, ее боевой эффективности, пока мне неизвестны", - заявил он .

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Напомним, Министерство обороны России отчиталось об испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". В акватории Белого моря фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря.

Сообщалось, что ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше 350 км. Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что ракета "Циркон" способна поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.

Российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала "Украина 24" назвал испытания ракеты "Циркон" запугиванием.

"Ситуация похожа на 70-е годы, когда господин Громыко объявлял о размещении российских ракет в Европе. Он говорил "называйте это как угодно, но мы их размещаем". Для Запада это был акт, провоцирующий ответную реакцию. Конечно, были какие-то объяснения, что у НАТО в сумме больше ядерных зарядов, чем в СССР. Сейчас ситуация похожа, но более безопасна. Путинская бригада очень хорошо понимает, что против Запада у нее шансов нет, и воевать с Западом она ни в коей мере не намерена, тем более используя ядерное оружие", - заявил Орешкин.