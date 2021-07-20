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Путин тратит деньги на запугивание — политолог об испытаниях новой ракеты Дмитрий Орешкин рассказал, какую цель преследует российская власть

Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" – это запугивание и элемент выдавливания уступок, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Ситуация похожа на 70-е годы, когда господин Громыко объявлял о размещении российских ракет в Европе. Он говорил "называйте это как угодно, но мы их размещаем". Для Запада это был акт, провоцирующий ответную реакцию. Конечно, были какие-то объяснения, что у НАТО в сумме больше ядерных зарядов, чем в СССР. Сейчас ситуация похожа, но более безопасна. Путинская бригада очень хорошо понимает, что против Запада у нее шансов нет, и воевать с Западом она ни в коей мере не намерена, тем более используя ядерное оружие. После этого остается утешаться тем, что сформулировал Путин: "Мы в рай попадем, а они просто сдохнут". Но поскольку сам Путин и многие из его команды уже сейчас живут в раю, то спешить им в настоящий рай оснований нет. Поэтому это элемент шантажа и давления, запугивания", — сказал он.

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По мнению эксперта, реального ядерного столкновения не будет.

"США жестко отвечают. Да, у них есть такие гиперзвуковые, но нет на них ядерных боеголовок, и не надо. Если, не дай Бог, случится конфликт, он не будет ядерным. Американцы могут легко поменять боеголовки с неядерных на ядерные, это не вопрос. Вопрос в том, что готовиться надо, если готовиться, к именно неядерному столкновению. Американцы это делают, а Путин тратит деньги на запугивание. Смысл его политики в том, что, понимая, что они проигрывают конкуренцию по всем направлениям, он поддерживает военный паритет, и то с ядерным содержанием. Ну это и Северная Корея может. Это не просто давление, а элемент выдавливания каких-то уступок, например: отстаньте от Крыма, а мы снимем с вооружения какой-нибудь "Циркон", — сказал он.

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Напомним, в России анонсировали государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя в августе. Первый пуск "Циркона" в рамках испытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что ракета "Циркон" способна поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.