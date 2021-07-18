21:31, Вчера

Россия проиграет гонку вооружения — военный эксперт об испытаниях нового оружия Александр Мусиенко рассказал о шансах России в гонке вооружений с США

В России анонсировали государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя в августе. О реакции США рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"Думаю, никто не напрягся, происходят обычные вещи, Россия хочет втянуть США в гонку вооружения. Я им желаю успехов в заведомо проигрышной игре. Американцы ничего не делали с гиперзвуковым оружием из-за того, что это им было не нужно. То, что пишет пророссийское издание спецслужб The National Interest, что "американцы нас догоняют" — это одно. Сейчас, когда они увидели, что Россия бросает вызов, они начали свою программу. Более того, если россияне работают с атомными двигателями, то американцы развивают реактивные двигатели, баллистическое и тактическое оружие, которое действительно может быть применено", — сказал он.

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По словам эксперта, в случае необходимости США легко обгонят Россию по вооружению.

"Мы прекрасно понимаем, что атомные двигатели – это ядерная война, ракетные двигатели это другое. Если кто-то думает, что сильно американцы напряглись – не происходит ничего экстраординарного. Любая война за гонку вооружения проигрышна для России из-за ограниченности ресурсов. Россия вложит одни средства, американцы – в десять раз больше, и у них будет лучшее оружие, так сложилось исторически. Напомню, что на момент Второй мировой войны у США было 100 танков, им это было не нужно по состоянию на 1940 год. По состоянию на 1943 год у них уже было около 500. Если будет поставлена задача, такое оружие появится", — сказал он.

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Добавим, первый пуск "Циркона" в рамках испытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине месяца начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что ракета "Циркон" способна поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.