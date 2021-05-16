19:05, Сегодня

Ракеты каждую минуту — пресс-секретарь полиции Израиля рассказал о ситуации Михаил Зингерман объяснил, что делает полиция во время обстрелов

О ситуации в Израиле, который подвергается обстрелам со стороны сектора Газа, рассказал пресс-секретарь полиции Израиля, майор Михаил Зингерман в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Ситуация очень непростая, очень много работы у полиции, у служб безопасности в плане того, что падают ракеты. Практически мы видим падение ракеты каждую минуту. Очень важную и хорошую работу делает противовоздушная оборона, "Железный купол", — сказал он.

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Зингерман рассказал, чем во время обстрелов занимается полиция.

"Что касается полиции, мы делаем все для обеспечения безопасности людей. Мы прибываем первыми на место происшествия, на место падения ракет, вместе с нами прибывают взрывотехники, саперы, чтобы обезвредить взрывоопасные предметы. Самая главная задача – обеспечить безопасность наших людей", — сказал он.

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