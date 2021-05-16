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Обстрелы в Израиле: эксперт объяснил, будет ли масштабная война Владимир Воля указал на две важные составляющие конфликта

Будет ли на Ближнем Востоке большая война из-за конфликта Израиля и ХАМАС, рассказал эксперт-международник Владимир Воля в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Сейчас мы видим масштабное военное столкновение, назвать это войной еще нельзя, но это существенное военное обострение. Я думаю, что все будет развиваться по той же логике, как и раньше. Сейчас во время этого противостояния ХАМАС пускает арсенал ракет. Смотрите, тысячами единиц сейчас летит. Это означает, что ХАМАС тщательно готовился — чтобы столько ракет получить, нужно, чтобы производственные мощности работали определенное время. Это одна составляющая. Другая составляющая, как Израиль готов к эффективному противостоянию. Я думаю, неужели израильская разведка пропустила момент, связанный с огромными ракетными арсеналами? Чем это может закончиться, сказать сложно", — сказал он.

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Эксперт считает, что чрезвычайной войны ждать не стоит.

"Я не исключаю, что под давлением международного сообщества будет достигнуто какое-то перемирие, но преградой для перемирия остается решение суда по выселению арабов с одного из израильских районов, которое появилось 6 мая и собственно запустило процессы в Восточном Иерусалиме. Такой войны, нам и не снилось, а не будет однозначно, так как все участники, которые не принимают непосредственное участие в военном конфликте, связанные экономическими связями. Глобализация их настолько связала, что никто не готов вступать в глобальную войну на стороне ни одного государства ", — сказал он.

Ранее исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, что конфликт в Израиле может выйти на новый уровень.