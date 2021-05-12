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Прихватили "голову змеи": известный политик о деле Медведчука

Подозрения в государственной измене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку стали ударом по верхушке российской агентуры в Украине.

Такое мнение высказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Что касается дела по Медведчуку – Козаку. Это прекрасно, это нельзя не приветствовать. Это вопрос о том, что прихватили голову змеи, условно говоря, верхушку пирамиды российской агентуры в Украине. И мне неинтересно, какие там задачи ставила перед собой Венедиктова, СБУ, Зеленский. Вопрос не в этом. Это сейчас однозначно на пользу Украине", - сказал Билецкий.

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Политик также объяснил, что его беспокоит в данной ситуации:

"Санкции были введены три месяца назад по вопросу финансирования терроризма. А сейчас статья, под которую подпадают Медведчук и Козак – это госизмена. Я не могу понять, почему не дошло до Генпрокуратуры дело по финансированию терроризма. Это вызывает вопросы. Санкции СНБО – механизм экстраординарный, который нельзя использовать каждый день, но хотели – получили реальный уголовные дела. Это уже в правовом поле".

Лидер "Национального корпуса" отметил, что хотел бы увидеть "реальные посадки".

"Реальную гибель на фронте мы видим каждый день, реальных посадок пятой колонны мы еще не видели. Медведчуку же хочется пожелать, чтобы его адвокаты были такими же эффективными, каким он был в 1980 году на процессе Стуса и Литвина. Идеально, чтобы Илья Кива был как кандидат юридических наук", - добавил он.

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Ранее юрист-криминолог Анна Маляр в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что грозит нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в случае доказательства их вины в госизмене.