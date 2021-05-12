Ляшко рассказал, куда Медведчук толкает Украину: это натуральный враг

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" назвал народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука коллаборационистом и предателем, который хочет вернуть Украину в "кремлевскую удавку".

Комментируя подозрение Медведчуку в государственной измене, политик заявил:

"Медведчук – враг Украины, натуральный, махровый. И вообще странно, что такие люди сидят в украинском парламенте. Мне сложно представить, чтобы в Москве кто-то так свободно действовал – видите, что Путин со своими оппонентами делает? Украина слишком много себе позволяет, когда враги Украины сидят в украинском парламенте, прикрываются званием народного депутата и ведут антиукраинскую работу. Разговоры Медведчука о том, что он предлагает другой путь – это туфта чистой воды. У него путь один – вернуть Украину назад в рабство, голодоморы, репрессии, кремлевскую удавку. И он это делает открыто".