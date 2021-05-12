Правовой нигилизм выпирает: эксперт объяснил, что не так с делом Медведчука
В деле против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака наблюдается "правовой нигилизм", доказать их вину в суде будет сложно.
Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк. Вовк отметил, что уголовное производство в отношении Медведчука не является "логичным продолжением санкций", как заявляли в Офисе президента.
"Я 19 февраля аплодировал, когда были введены санкции за финансирование терроризма в отношении Медведчука, Козака и их жен, и ждал, что сегодня-вчера будет подозрение по ст. 358, финансирование терроризма. Но логичного продолжения нет, есть другие подозрения. Я приветствую преследования пятой колонны, но хочу иметь четкие юридические позиции", - сказал он.
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По словам Вовка, "никто не сообщил, в какой форме инкриминируется предательство Родины - подрывная деятельность против Украины или в форме шпионажа".
"Возможно, наше руководство не знает, что есть три форма предательства Родины, и еще 438 статья – нарушение законов правил ведения войны. Квалификацию вытянуть в суде будет очень сложно. Мы бы хотели, чтобы была правовая борьба вне правового нигилизма. К сожалению, системности я не вижу, а правовой нигилизм аж выпирает", - считает эксперт.