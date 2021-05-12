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Правовой нигилизм выпирает: эксперт объяснил, что не так с делом Медведчука

В деле против народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака наблюдается "правовой нигилизм", доказать их вину в суде будет сложно.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк. Вовк отметил, что уголовное производство в отношении Медведчука не является "логичным продолжением санкций", как заявляли в Офисе президента.

"Я 19 февраля аплодировал, когда были введены санкции за финансирование терроризма в отношении Медведчука, Козака и их жен, и ждал, что сегодня-вчера будет подозрение по ст. 358, финансирование терроризма. Но логичного продолжения нет, есть другие подозрения. Я приветствую преследования пятой колонны, но хочу иметь четкие юридические позиции", - сказал он.

По словам Вовка, "никто не сообщил, в какой форме инкриминируется предательство Родины - подрывная деятельность против Украины или в форме шпионажа".