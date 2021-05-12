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Вызов для России: в ТКГ сказали, как Путин воспринял дело против Медведчука У президента РФ сейчас связаны руки, считает Сергей Гармаш

Президент России Владимир Путин воспринимает подозрение в государственной измене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как акт агрессии США против РФ.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш. На вопрос, может ли дело против Медведчука повлиять на переговоры по Донбассу, участник ТКГ ответил:

"Думаю, что именно на переговорах вообще никак не отразится, поскольку специфика "минского процесса" оторвана от реальной жизни, идет по своим законам. А вот на ситуации на Донбассе этот процесс с Медведчуком мог бы отразиться. Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена (госсекретаря США - ред.) в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину".

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По словам Гармаша, президент РФ сейчас не может ответить на этот вызов так, как ему бы хотелось, потому что идут переговоры о встрече Путина с Байденом.

"В ближайшее время я не ожидаю большей эскалации, чем она сейчас есть, а если она будет, вряд ли это будет связано с преследованием Медведчука", - добавил он.

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Ранее народный депутат из "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, может ли подозрение в госизмене нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку спровоцировать эскалацию боевых действий на Донбассе.