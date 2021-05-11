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Гордон о подозрении Медведчуку: я всем доволен, но есть одно "но" Журналист отметил, что дело против нардепа не должно стать "выстрелом в пустоту"

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому Офис генпрокурора подписал подозрение в государственной измене, является хорошим юристом, поэтому все обвинения в его адрес еще предстоит доказать.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.

"Зеленский оказался очень крепким орешком, человеком государственническим… Все кричали: клоун, клоун… первый Медведчук это кричал: клоун, да на что он способен. Зеленский сначала смог добиться закрытия разрушающих украинскую государственность каналов Медведчука. А затем мы видим сегодняшний шаг генпрокурора и главы СБУ, которые не побоялись объявить о преступлении, совершенном Медведчуком и Козаком", - сказал Гордон.

По словам журналиста, со всем, что сделано, он согласен, "но есть одно но".

"Я очень хочу, чтобы это не был выстрел в пустоту, очень хочу, чтобы подозрения, которые были выдвинуты против Медведчука, были доказаны, были аргументированы, и чтобы обществу показали – не только нашему обществу, но и всему миру – смотрите, мы дали подозрение Медведчуку и Козаку на основании того, того и того, и суд смог доказать то, что эти люди виноваты. Это для меня крайне важно. Потому что просто сотрясать воздух… я вижу, сколько сотрясают воздух в последнее время все, кому не лень. Я очень хочу, чтобы все было аргументировано, обосновано, и с точки зрения юриспруденции – безукоризненно", - подчеркнул он.

Гордон напомнил, что Медведчук является "блестящим юристом".