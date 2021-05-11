Нечего скрывать: в ОПЗЖ сказали, где находится Медведчук

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал, что его однопартиец Виктор Медведчук, которому Офис генпрокурора подписал подозрение в государственной измене, находится в Украине.

"Виктор Медведчук в Украине. Это высококвалифицированный юрист, который свою позицию выверяет с позиции украинского законодательства. Ему нечего скрывать. Он есть в Украине, находится в Украине. Я думаю, что он будет бороться за свое честное имя как политика, оппозиционера", - заявил Загородний.