21:15, Сегодня

Подозрение Медведчуку: юрист рассказала, что грозит нардепу за госизмену

Народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в случае доказательства их вины в государственной измене грозит до 15 лет тюрьмы. В то же время, суд может назначить наказание ниже минимального порога.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" юрист-криминолог Анна Маляр. На вопрос, могут ли Медведчук и Козак избежать уголовной ответственности сдавшись, Маляр ответила:

"Если есть подозрение, то они уже совершили действие, поэтому уже поздно сдаваться. Сдаться можно тогда, когда человек собирается совершить преступление, но вовремя опомнился".

Юрист рассказала, что в некоторых случаях есть такое понятие, как "усеченный состав преступления" в уголовном праве, когда уголовная ответственность наступает даже при незавершенном преступлении, то есть за приготовление к нему или покушение.

"Скажем, в посте генпрокурора речь идет о покушении на разграбление национального богатства с территории украинского Крыма. Я не знаю, какое именно преступление имела в виду генпрокурор, но речь идет именно о покушении. Покушение означает, что преступление было незавершенным и имущество не перешло в руки подозреваемых, но попытки были попытки преступление совершить", - отметила она.

На вопрос, какая санкция предусматривается за данное преступление, Маляр ответила: