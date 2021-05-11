Подозрение Медведчуку: юрист рассказала, что грозит нардепу за госизмену
Народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в случае доказательства их вины в государственной измене грозит до 15 лет тюрьмы. В то же время, суд может назначить наказание ниже минимального порога.
Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" юрист-криминолог Анна Маляр. На вопрос, могут ли Медведчук и Козак избежать уголовной ответственности сдавшись, Маляр ответила:
"Если есть подозрение, то они уже совершили действие, поэтому уже поздно сдаваться. Сдаться можно тогда, когда человек собирается совершить преступление, но вовремя опомнился".
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Юрист рассказала, что в некоторых случаях есть такое понятие, как "усеченный состав преступления" в уголовном праве, когда уголовная ответственность наступает даже при незавершенном преступлении, то есть за приготовление к нему или покушение.
"Скажем, в посте генпрокурора речь идет о покушении на разграбление национального богатства с территории украинского Крыма. Я не знаю, какое именно преступление имела в виду генпрокурор, но речь идет именно о покушении. Покушение означает, что преступление было незавершенным и имущество не перешло в руки подозреваемых, но попытки были попытки преступление совершить", - отметила она.
На вопрос, какая санкция предусматривается за данное преступление, Маляр ответила:
"От 10 до 15 лет за государственную измену, если будет доказано. Но важно, что именно будет доказано, потому что украинское законодательство позволяет назначать санкцию и ниже низшего предела. То есть от 10 до 15 лет - но суд может назначить меньшее наказание".