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Медведчук – не только близкий друг Путина: российский политолог о ситуации с нардепом

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, несмотря на подозрение в государственной измене, останется в украинской политике, поскольку в этом крайне заинтересован президент России Владимир Путин.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" российский политолог Станислав Белковский.

"Медведчука невозможно по определению выдавить из украинской политики, пока ее важным фактором остается президент России Путин. Здесь они связаны абсолютно намертво, поскольку Медведчук – не только близкий друг, но и ключевой советник и единомышленник Путина в вопросах украинской политики. И пока Путин интересуется Украиной, а интересоваться ею он, по-видимому, будет всегда, даже когда уйдет с президентского поста, его рукой, его значительной частью мозга на этом направлении будет Медведчук", - считает политолог.

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По словам Белковского, в этом смысле "абсолютно неважно, возбуждается против него (Медведчука – ред.) уголовное дело или нет, находится он на территории Украины или нет".

"Хотя, насколько я понимаю, его адвокаты заявляют, что он в Украине, ареста не боится и уезжать никуда не собирается. Но Путин, как рычаг обеспечения и защиты интересов Медведчука сохраняется, пока сам Путин остается в Кремле и других своих резиденциях", - заявил российский эксперт.

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Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил решение Офиса генпрокурора уведомить о подозрении в госизмене двум нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.