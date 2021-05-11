19:32, Сегодня

Адвокат о подозрении Медведчуку в госизмене: есть очень много вопросов

Адвокат Виталий Титыч в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" прокомментировал нынешний юридический статус народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в государственной измене.

"Предъявление подозрения - это уже юридически привлечение лица к уголовной ответственности. Учитывая то, что это анонсировала генеральный прокурор, и депутаты являются специальным субъектом по Уголовному кодексу, это ее прямые полномочия - подписать такое подозрение и вручить. Можно предположить, что требования к процедуре выполнены. Поэтому в принципе эти указанные "лица М. и К." (Медведчук и Козак - ред.) с момента вручения подозрения считаются привлеченными к уголовной ответственности", - сказал он.

Относительно возможного решения суда и приговора по этому делу, адвокат отметил, что "здесь уже очень много вопросов".

"Не надо быть юристом, чтобы понимать все сложности, связанные с социально-политическими обстоятельствами в нашей стране, с объективными обстоятельствами, как дисфункция правоохранительных органов и судов", - пояснил Титыч.

По словам адвоката, чтобы комментировать предметно, "надо видеть это подозрение, понимать объем обвинения, который инкриминируется указанному лицу, соответственно, оценивать их на предмет 111 статьи (государственная измена - ред.)". Он напомнил, что госизмена - это "действия, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенитету, неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины".