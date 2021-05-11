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В СБУ сказали, где находятся Медведчук и Козак Один из нардепов уехал в РФ

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, находится в Украине, его однопартиец Тарас Козак сейчас в России.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24". На вопрос корреспондента "Украина 24", известно ли, где находятся Медведчук и Козак, Баканов ответил:

"На сегодняшний день, по нашей информации, господин Козак находится в России. Возможно, временно уехал с территории России на отдых. Но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Относительно Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но, по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал в Украину, мне кажется 8 мая 2021 года, и пока из Украины не выезжал".

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Ситуацию прокомментировала генпрокурор Ирина Венедиктова:

"Друзья, я бы хотела добавить, потому что я понимаю, сколько вопросов будет и после этого - почему сегодня, почему так далее? Поверьте мне, мы уже как люди опытные - каким образом сообщается о подозрении очень влиятельным лицам в нашей стране, которые имеют значительный финансовый, кадровый, медийный ресурс... Поэтому правоохранительные органы сделали все таким образом, чтобы мы могли себе потом обеспечить результат наших действий в суде".

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Напомним, на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала, что "поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К".

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил решение Офиса генпрокурора уведомить о подозрении в госизмене двум нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.