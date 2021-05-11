Ляшко назвал главную проблему Украины: Даже из США это видно
Олег Ляшко рассказал, что принес Украине визит госсекретаря США Энтони Блинкена
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко высказался о результатах визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.
"Мы обращались к США и вакциной, и за оружием, и за экономической помощью. Но в ответ мы услышали фразу госсекретаря Блинкена, вот вам итог всего визита. Две главные угрозы: внешняя — это Россия, внутренняя — это коррупция. И госсекретарь Блинкен сказал это прямо в глаза представителям украинской власти — президенту, министрам, и другим. Мол, ребята, вы два года украинцам врете. Вы заявляете, что одолели коррупцию. Справедливого суда нет, честной экономики нет, честных налоговых органов нет, честных правоохранительных органов нет, коррупция зашкаливает. И у людей нет справедливости", — сказал он.
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Ляшко заявил, что власть сама возглавила коррупционные потоки.
"Если даже за океаном видно, что главная проблема Украины — это коррупция, приближенные к власти олигархи и российская агрессия, то что нужно украинцам, чтобы они это увидели? А что нужно власти, чтобы преодолеть коррупцию? Я скажу чего: они сами возглавляют эту коррупцию. Они сели на эти коррупционные потоки. Другого объяснения я найти не могу", — сказал он.