Ляшко назвал главную проблему Украины: Даже из США это видно

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко высказался о результатах визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

"Мы обращались к США и вакциной, и за оружием, и за экономической помощью. Но в ответ мы услышали фразу госсекретаря Блинкена, вот вам итог всего визита. Две главные угрозы: внешняя — это Россия, внутренняя — это коррупция. И госсекретарь Блинкен сказал это прямо в глаза представителям украинской власти — президенту, министрам, и другим. Мол, ребята, вы два года украинцам врете. Вы заявляете, что одолели коррупцию. Справедливого суда нет, честной экономики нет, честных налоговых органов нет, честных правоохранительных органов нет, коррупция зашкаливает. И у людей нет справедливости", — сказал он.