"ХАРД с Влащенко": гости программы - Дмитрий Спивак и Станислав Белковский

Главные темы эфира - гуманитарная политика и бедность в Украине

"ХАРД с Влащенко": гости программы - Дмитрий Спивак и Станислав Белковский

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостями программы - экс-депутатом Дмитрием Спиваком и российским политтехнологом Станиславом Белковским - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Гуманитарная политика: как народ отвлекают мелочами от важных вопросов?
  • Приблизилась ли Украина к вступлению в НАТО?
  • Экономика: что делать с важнейшей проблемой современности - с бедностью?

Смотрите 11 мая "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24