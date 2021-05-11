"ХАРД с Влащенко": гости программы - Дмитрий Спивак и Станислав Белковский
Главные темы эфира - гуманитарная политика и бедность в Украине
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостями программы - экс-депутатом Дмитрием Спиваком и российским политтехнологом Станиславом Белковским - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Гуманитарная политика: как народ отвлекают мелочами от важных вопросов?
- Приблизилась ли Украина к вступлению в НАТО?
- Экономика: что делать с важнейшей проблемой современности - с бедностью?
Смотрите 11 мая "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".