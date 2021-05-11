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Есть ли риск вторжения России — Зеленский ответил на вопрос "Украина 24" Президент Украины считает, что в случае нападения России может начаться третья мировая война

Есть ли риск вторжения России в Украину в ближайшее время — на вопрос ведущей телеканала "Украина 24" ответил президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Он также рассказал, готова ли Украина к возможному нападению.

"Мы в целом — страна, в которой очень сильные и героические военные. Мы это прекрасно понимаем. Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне — я думаю, что никто не готов совсем. Если это случится... Мы уже чувствуем по сигналам в дипломатической работе, которую мы провели, по поддержке Европой и Соединенными Штатами украинской независимости, я думаю, что Россия не может на это пойти. Это может быть мировая война. Это очень опасно, такие вещи приводят к большим потерям. Я считаю, что мощной эскалации не может быть", — сказал он

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Зеленский добавил, что в любом случае Украина будет бороться до последнего.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет принимать меры против "стран с агрессивными намерениями".