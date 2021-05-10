Стратегия сумасшедшего: провокации России в Черном море дали объяснение
Россияне не ведут себя в море цивилизованно, считает Павел Лакейчук
Россия применяет к своим противникам "стратегию сумасшедшего", чтобы другие страны отказывались действовать в регионах, где возможны непредсказуемые шаги Кремля.
Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" руководитель программ по безопасности центра глобалистики "Стратегия-21" Павел Лакейчук, комментируя попытки кораблей РФ помешать совместным учениям кораблей Госпогранслужбы Украины и береговой охраны США.
"Американцы привычны к таким действиям россиян, эта стратегия взята вооруженными силами, погранвойсками и ФСБ России с советских времен. Даже двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в море в 70-х годах, подписанное СССР и США, не привело к тому, что россияне стали вести себя в море цивилизованно", - сказал Лакейчук.
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По его словам, в последние 5-10 лет россияне восстанавливают эту стратегию.
"Я бы ее назвал "стратегией сумасшедшего". Концепция состоит в том, чтобы создавать препятствия для того, чтобы другие государства-партнеры просто отказывались действовать в тех регионах, где происходят такие события, чтобы предотвратить инциденты с такими непредсказуемыми соседями. Это происходит не только в Черном море. Конечно, будет нота протеста, заявление Пентагона, но американцы на такие выходки россиян смотрят сквозь пальцы", - сказал эксперт.
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Напомним, 8 мая в Черном море три российских корабля пытались помешать проведению совместных учений корабля Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" с кораблем Hamilton береговой охраны США.
Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Россия устраивает провокации против Украины в советском стиле.