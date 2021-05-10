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Россия устроила Украине "советскую" провокацию – генерал о событиях в Черном море Украинские пограничники вынуждены работать в условиях, приближенных к боевым, отметил Игорь Романенко

Россия устраивает провокации против Украины в Черном море, используя советские методы.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя попытки кораблей РФ помешать совместным учениям кораблей Госпогранслужбы Украины и береговой охраны США.

"Россия наследует такие подходы еще с советских времен – худшее, что они взяли в этом смысле. И поэтому они совершают провокации в воздухе, на воде, под водой, на суше. Прецеденты такие были, они ограничивают какие-то районы в море, как бы проводя там учения, на самом деле препятствуя там передвижению американского фрегата и нашему кораблю береговой охраны. Кроме того, они хотят сформировать новые районы, чтобы мешать передвижению и выполнению задач по совместным учениям между кораблем США и нашим кораблем, а также проводят маневрирования нескольких кораблей, которые препятствуют выполнению задач", - отметил Романенко.

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Генерал напомнил об инциденте с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.

"Такие действия российских кораблей – это своеобразная подготовка к возможным таранам, влиянию и постоянному давлению на руководство Украины и Вооруженные силы на Черном и Азовском морях. Чтобы не происходило то, что происходит, к нам в Черное моря заходят американские корабли. В мае еще должны зайти два британских. Они отрабатывают задачи со странами НАТО, недавно отрабатывали с Турцией, а также с Грузией. Так что, невзирая ни на что, наши пограничники работают в условиях, приближенных к боевым", - отметил генерал.

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Напомним, 8 мая в Черном море три российских корабля пытались помешать проведению совместных учений корабля Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" с кораблем Hamilton береговой охраны США.