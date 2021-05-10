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У России есть два условия: эксперт об обмене пленными между Украиной и ОРДЛО Исправить ситуацию может только внешнее давление на Путина, считает Олег Котенко

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО заморожен из-за дополнительных условий, которые выдвигает Россия. Речь идет о выборах на оккупированных территориях и поставках воды в Крым.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко, комментируя информацию о том, что Украина и ОРДЛО обменялись списками пленных.

"Украина передала еще в прошлом году в июне все эти списки. Они передавались через Тони Фриша (координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ – ред.), он является посредником при передаче списков, и тоже террористы должны были передать эти списки непосредственно Тони Фришу. Зимой мы просто дублировали те же самые списки. Разговор идет о том, что на эти списки никто никогда не реагировал - ни год назад, ни зимой, ни теперь никто на них не реагирует", - отметил Котенко.

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По его словам, оккупационные власти не желают проводить этот обмен и постоянно придумывают отговорки – "о какой-то юридической очистке, каких-то несостоявшихся на оккупированной территории выборах или COVID-19".

Эксперт считает, что единственный действенный рычаг в данной ситуации – это внешнее давление на президента России Владимира Путина.

"Идет политический шантаж. Почему я людей на оккупированной территории называю террористами? Потому что они сейчас это используют как шантаж. Это обычное ограбление банка, когда удерживаются заложники, и потом какие-то требования выставляют", - подчеркнул он.

На вопрос, какие требования выдвигает Россия для освобождения украинцев, Котенко ответил:

"Самое главное - это политический вопрос, проведение выборов до того момента, когда будут выведены российские войска с оккупированных территорий. Это самый главный вопрос. Второй вопрос перебросился на Крым, потому что у них есть проблематика с водой. Они хотят к Минскому процессу добавить этот вопрос для того, чтобы можно было получить воду в Крым через наши каналы. А они нам отдадут наших заложников".

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Напомним, член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова сообщила, что Украина и ОРДЛО работают над списками для обмена пленными. По ее словам, обмен списками стал "маленьким, но существенным шагом", который дает надежду на освобождение людей из плена.

Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в переговорах по Донбассу есть предпосылки для обмена пленными.