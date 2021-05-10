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Россия нарушила международное право - эксперт о провокации против Украины на море РФ пыталась помешать морским учениям кораблей Украины и США

Россия в Черном море в очередной раз грубо нарушила международное морское право.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" капитан первого ранга, глава Украинского института морского права и безопасности Андрей Рыженко, комментируя попытки кораблей РФ помешать совместным учениям кораблей Госпогранслужбы Украины и береговой охраны США.

"Согласно международному морскому праву, акватория, которая находится за пределами территориального моря любой страны, это акватория, где гарантируется свобода судоходства любому кораблю или судну. Если это вне территориального моря, то любой корабль или судно осуществляет любой вид деятельности. Поэтому никаких оснований для препятствования этой деятельности со стороны Российской Федерации не было", - подчеркнул эксперт.

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Как отметил Рыженко, эта тенденция сохраняется очень четко уже около трех лет, "когда корабли иностранных государств таким образом себя ведут".

"Они приближаются, начинают доказывать какую-то ерунду типа "полигон закрыт, судоходство ограничено". Но это полностью нарушение международного морского права... Они об этом знают, тем более, что конвенция ООН по международному морскому праву также является и законом в Российской Федерации, но они его нарушают", - заявил он.

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Напомним, 8 мая в Черном море три российских корабля пытались помешать проведению совместных учений корабля Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" с кораблем Hamilton береговой охраны США.

Ранее председатель Украинского института морского права и безопасности Андрей Рыженко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, являются ли законными намерения России добывать пресную воду для аннексированного Крыма на дне Азовского моря.