"ХАРД с Влащенко": гости программы - Игорь Смешко и Руслан Кошулинский
Главные темы эфира - вступление Украины в НАТО и нюансы украинских законов
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостями программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко и экс-нардепом Русланом Кошулинским - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Последствия национализации стратегических предприятий.
- Когда Украина вступит в НАТО, если США заявили об открытых дверях?
- Как украинское законодательство разграничивает убийство по умыслу и самооборону?
Смотрите 10 мая "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".