"ХАРД с Влащенко": гости программы - Игорь Смешко и Руслан Кошулинский

Главные темы эфира - вступление Украины в НАТО и нюансы украинских законов

"ХАРД с Влащенко": гости программы - Игорь Смешко и Руслан Кошулинский

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостями программы - бывшим главой СБУ Игорем Смешко и экс-нардепом Русланом Кошулинским - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Последствия национализации стратегических предприятий.
  • Когда Украина вступит в НАТО, если США заявили об открытых дверях?
  • Как украинское законодательство разграничивает убийство по умыслу и самооборону?

Смотрите 10 мая "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Игорь Смешко Наталья Влащенко Руслан Кошулинский