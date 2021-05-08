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Результатов нет — экс-советник Путина раскритиковал приезд госсекретаря США в Украину Андрей Илларионов назвал вопросы, на которые нет ответа после визита Блинкена

Итоги визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину непонятны, заявил президент Института экономического анализа, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Посмотрим на итоги (визита Блинкена – ред.). Сейчас мы видели затраты, это длинные вереницы автомобилей, серьезная подготовка, переговоры и так далее. Это было показано украинскими и американскими СМИ, все это видели. Теперь что в сухом остатке? Для чего приезжал госсекретарь, что Украина получила от этого? Министра иностранных дел Украины неоднократно спрашивали: какие результаты визита? Ответ: главное, что визит состоялся. Такой ответ говорит о том, что других результатов нет", — сказал он.

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Илларионов рассказал, на какие вопросы не хватает ответов.

"Какие документы подписаны, какие соглашения, хотя бы декларации, на сколько изменился объем помощи США, удалось ли преодолеть то снижение военной помощи, которое США осуществили за первые 100 дней администрации Байдена, удалось ли увеличить хотя бы до 1 млрд долларов? Удалось ли добиться того, что введены санкции, чтобы остановить "Северный поток-2"? Нет. Удалось ли, например, добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО, получения ПДЧ или хотя бы получения статуса главного союзника вне НАТО? Ничего этого нет", — сказал он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, зачем госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину.